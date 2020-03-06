枉言疫情禍延全球 北京醫生卻獲官方榮譽稱號

（中央社台北6日電）武漢肺炎蔓延全球，疫情何時可止仍難預料，值此之際，年初曾公開宣稱疫情「可防可控」的北京醫師王廣發近日獲官方頒發「先進個人」榮譽，引起網上輿論質疑，並責問「你領獎不羞愧嗎？」

中國國家衛生健康委員會昨天公布，授予113個團體「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體」稱號；授予472人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，另追授34人同樣稱號，獲獎個人享受省部級表彰獎勵獲得者的待遇。

獲追授稱號的34位逝者中，有最早揭露疫情卻遭警方訓誡的醫師李文亮，以及疫情期間因公殉職的多位醫護人員。

值得注意的是，在這些備受中國民眾追念的「醫療英雄」之外，先進個人名單還包括北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，引起中國網上一片質疑。

2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，王廣發曾於1月8日與國家衛建委專家共同前往武漢展開調查，是第二批赴當地的專家組；1月10日，他接受陸媒訪問時說，新型病毒致病性較弱，「疫情可防可控」。

直到1月21日，王廣發證實自己也得到了武漢肺炎，經過治療，在30日康復出院。

有批評說，就是這一句「可防可控」，加上其他專家「人不傳人」「有限度人不傳人」的背書下，導致中國社會對疫情掉以輕心、疏於防範；網友「七踉八踉02」說，「他（王廣發）是元凶之一，必須嚴懲！」

這次疫情期間在微信發表「方方日記」、現居武漢的作家方方在5日的文章表示，「可防可控」和「人不傳人」搭配起來，讓武漢人遭受滅頂之災，但是王廣發事後露面時卻「沒有不安，只有得意」，讓人反感。

她認為，「一個醫生這樣子，不可以」「王醫生這次先進了，但是他欠下了武漢人一筆債。包括兩批專家組的成員，他們都有欠債。這筆債，是要還的。否則，近三千枉死者的靈魂，不會安息」。

此外，對於國家衛健委授予王廣發「先進個人」的作法，有網友諷刺，「官僚系統真強大啊，這疫情讓全球億萬人都受到了影響，衛健委官員還能把當時做出錯誤判斷的王廣發硬塞在506個英雄名單裡面頒獎...特別是有些英雄已經犧牲了...王廣發，你領獎不羞愧嗎？」

還有網上評論說，王廣發對疫情作出「可防可控、不知道人傳人」等論斷而受到鋪天蓋地的質疑，官方卻授予他「疫情防控先進個人」這種國家級榮譽，這樣的認定與公眾印象大相徑庭，讓人錯愕，相關部門可否公布一下理由？（編輯：周慧盈/張淑伶）1090306