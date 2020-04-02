中國專家：無症狀感染者 傳染率僅確診者1/3

（中央社記者林克倫北京2日電）中國疾控專家下午表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）無症狀感染者的傳播效率，約相當於確診病例的1/3，造成流行的可能性很小，不會造成社會層面的擴散。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「疫情防控與醫療國際合作」記者會，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友針對無症狀感染者的傳染性問題，作上述回應。

他先以無症狀感染者「如何產生」指出，所有無症狀感染者一定是與確診病人有過接觸史，或者去過正在發生疫情的流行區；基於此，對於已經發生過流行、但確診病例已清零2週以上的地區，不會無緣無故突然出現無症狀感染者。

至於無症狀感染者的傳染性有多高問題，吳尊友說，中華流行病學雜誌2天前的預印版，有一篇寧波疾控中心的文章，研究方法是對確診病人的密切接觸者，和無症狀感染者的密切接觸者進行觀察，瞭解這2組人的發病情況。

吳尊友指出，這份研究有2個非常重要的公共衛生意義。一是從個體面看，平均每個確診病人能傳染近3個病人，而無症狀感染者則不到1個病人；亦即，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3。

第二是群體面。他表示，由無症狀感染者傳染的病例、占總發病人數的構成比例只有4.4%、不到5%；換言之，無症狀感染者對疫情的擴散貢獻是比較小的，而這是寧波的局部地區研究成果。

吳尊友再以南方某省進行的大規模研究指出，調查無症狀感染者的1500多名密切接觸者，有7人發病，但是進一步調查分析，發現這7人不僅跟無症狀感染者過接觸，同時還和確診病人接觸了。

他表示，這種共同暴露的情況，如果調查不仔細，有可能擴大對無症狀感染者傳播能力的判斷。目前對無症狀感染者的傳染期、傳播能力、傳播貢獻等數據還非常有限，需要做更多的研究和觀察，以便對其傳染現象有更多的瞭解和認識。

吳尊友最後強調，現在的防控措施能夠及時發現、及時控制無症狀感染者。「由無症狀感染者造成流行的可能性很小，不會造成社會層面的擴散」。（編輯：邱國強）1090402