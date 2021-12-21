廈門經濟特區40週年 習近平王岐山同提兩岸融合

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（中央社記者邱國強北京21日電）廈門經濟特區今天舉行成立40週年大會，中共總書記習近平及中國國家副主席王岐山在賀信及親臨致詞中均提及兩岸，且都要求廈門經濟特區未來要「促進兩岸融合發展」。

習近平在賀信中先是提到，廈門經濟特區在「促進祖國統一大業中發揮了獨特作用」，接著希望特區未來能「促進兩岸融合發展」；至於親自前往廈門會場致詞的王岐山也說，希望廈門在「促進兩岸融合發展上再立新功」。

新華社報導，習近平為廈門經濟特區成立40週年大會發表賀信說，廈門經濟特區40年來開拓創新、銳意進取，各項事業實現歷史性跨越，為改革開放和社會主義現代化建設作出重要貢獻，「在促進祖國統一大業中發揮了獨特作用」，充分證明「黨中央興辦經濟特區的戰略決策完全正確」。

習近平強調，新征程上，希望特區堅持中國特色社會主義道路，立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務和融入新發展格局，勇立潮頭、勇毅前行，全面深化改革開放，推動高質量發展，「促進兩岸融合發展」，努力率先實現社會主義現代化，為全面建設社會主義現代化國家、實現「第二個百年奮鬥目標」作出新的更大貢獻。

王岐山在致詞時說，廈門經濟特區的成功實踐，是「我們黨團結帶領中國人民解放思想、銳意進取，創造出改革開放和社會主義現代化建設偉大成就的生動縮影，彰顯了黨的領導和中國特色社會主義制度的顯著優越性，展現了中華民族偉大復興的光明前景」。

他表示，廈門經濟特區要立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展，堅定不移深化改革、擴大開放。

王岐山說，希望廈門在深化改革、擴大開放上再開新局，在推動高品質發展上再譜新篇，「在促進兩岸融合發展上再立新功」，在提高人民生活品質上再攀高峰。要毫不動搖地堅持和加強黨對經濟特區事業的全面領導，為經濟特區建設提供「堅強政治保證」。（編輯：繆宗翰）1101221