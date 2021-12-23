學者：陸對台優先事項 已從反獨走向促統

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（中央社記者翟思嘉台北23日電）中共官員與官媒近期頻繁提及兩岸「統一後」安排，學者指出，相較過去全力「反獨」，中共現在更著力於促統；統一雖還沒有時間表，但已經提上議程。

中國官媒新華社22日刊出「促成國家完全統一，實現中華民族偉大復興—權威專家談新時代黨解決台灣問題的總體方略」，引述多名陸方學者闡述中共總書記習近平的兩岸政策，稱「『和平統一、一國兩制』是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式」。

新華社此時刊出這篇文章引起關注。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，相較過去，中國大陸對台戰略已經有所改變，「統一目前仍不在日程表，但已經放上議程」。

他說，過去中國大陸對台首重「反獨」，強調「和平統一」，現在「促統」成為首重，「和平統一」雖仍是主軸，但已「不排除武力手段」。

趙春山表示，近期中國大陸學界對兩岸關係看法趨向悲觀，認為在中美因素影響下，「台灣議題會愈來愈難解決」，也因此出現以武力儘快解決的看法。

不過，趙春山認為，在當前複雜的對外情勢下，對台動武對中共來說不利，不會是優先選項。

中國前駐美大使崔天凱日前在一場研討會談及中美關係時表示，面對中美關係跌宕，中國不打「無準備、無把握、賭氣和消耗」的4種仗，反映習近平在當前局勢下做出的判斷。

趙春山指出，對台動用武力，就是這4種仗之一。雖然有一段時間中共內部出現武力統一台灣的雜音，但習近平談話定調「和平統一」後，這類聲音已經少有，而新華社昨天的報導，也是呼應崔天凱談話，再度強調武統不是目前處理兩岸關係的首要選項。

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然而，趙春山特別指出，被視為習近平親信的中國大陸全國台灣研究會會長汪毅夫日前發文，稱國民黨「頑固派」和民進黨「反動派」都是阻礙統一的主要敵對力量，還呼籲中國大陸應支持台灣內部的「愛國統一力量」。

趙春山說，汪毅夫過去都被歸為對台的溫和派，這篇文章的強硬態度並不尋常，文中提到的「愛國統一力量」也耐人尋味，是否代表中國大陸對台策略的新手段，還待觀察。（編輯：繆宗翰）1101223