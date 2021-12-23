中國定調：元旦春節減少人員流動聚集

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（中央社台北23日電）為舉辦北京冬奧，中國中央政府已下發通知，要求各地各部門毫不放鬆做好疫情防控工作，減少明年元旦、春節「兩節」期間人員流動和聚集，並引導「春運」錯峰出行。

新華社今天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了「關於做好2022年元旦春節期間有關工作的通知」。

「通知」首先提到，2022年初將舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，做好元旦春節期間各項工作十分重要。各地區各部門在做好疫情防控的前提下，統籌做好節日期間各項工作。

「通知」明列第一項工作就是「毫不放鬆做好疫情防控工作，堅決防止疫情反彈蔓延。」

「通知」要求堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持常態化精準防控和局部應急處置相結合，減少「兩節」期間人員流動和聚集。加強口岸城市疫情防控，嚴格落實人、物、環境同防和空港口岸分流措施，加強進口冷鏈食品市場監管，嚴防境外疫情輸入。

「通知」並要求加強疫情監測預警，強化旅途、餐飲、公園景區、商場超市等重點環節和場所疫情防控。落實預檢分診和首診負責制，嚴格發燒病人閉環管理，強化醫療救治服務。

在春節期間交通運輸方面，「通知」要求統籌安排春運工作，保障民眾平安有序出行。嚴格交通運輸疫情防控要求，按照「引導錯峰出行、降低旅途風險、加強人員防護」的原則，組織做好春運工作。

「通知」並要求春運要加強重點時段、熱門路線運力供給，減少車輛擁堵、人員聚集。落實健康碼全國「一碼通行」，保障老年人等特殊群體在智慧化條件下的出行。針對極端天氣做好應急準備，防止發生大範圍旅客、車輛滯留。

在民生方面，「通知」要求強化市場保供穩價，滿足民眾節日消費需求。統籌安排好煤電油氣運保障供應，切實增加煤炭特別是電煤供應，有效提升電力供應保障能力，穩定增加成品油生產供應，保證北方地區取暖用氣。

「通知」並要求全面落實糧食安全黨政同責和「菜籃子」市長負責制，加強市場運行監測，切實做好重要民生商品保供穩價工作。

在治安方面，「通知」要求防範處置矛盾問題，全力維護社會大局穩定。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，圍繞重點領域、重點群體深入開展矛盾糾紛排查化解，把矛盾隱患化解在當地、解決在基層。嚴厲打擊涉槍涉爆、電信網路詐騙、跨境賭博、「黃賭毒」、「盜搶騙」等影響民眾安全感的突出違法犯罪。

「通知」並要求加強社會面巡防巡控，強化人員密集場所安全防控，最大限度消除治安隱患和盲點。統籌警衛安保和疫情防控工作，「切實築牢冬奧安保防線」。

在文娛方面，「通知」要求大力唱響主旋律。開展「我們的中國夢」—文化進萬家活動、「我們的新時代」主題作品創作展播活動、「文化進萬家—視頻直播家鄉年」活動，弘揚社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化，「謳歌新時代」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101223