北京學者警告：中國2022年就業形勢不容樂觀

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（中央社記者邱國強北京24日電）北京大學教授盧鋒日前直指，中國經濟運行面臨明顯下行壓力，過去2年的經濟結構凸顯內需尤其消費相對不足，加上大學生畢業生人數將創紀錄成長，2022年就業形勢不容樂觀。

盧鋒因此建議，針對2022年特殊形勢，官方可考慮用數位人民幣方式，針對低收入居民和失業人口「一次（或若干次）發放較大規模收入補貼」，並降低領取失業救濟金的程序性門檻，以加強失業救濟的民生托底作用。

澎湃新聞報導，盧鋒現任北大國家發展研究院金光經濟學講席教授。他19日出席北大國家發展研究院舉行的第6屆「國家發展論壇」，在其中的宏觀經濟形勢展望暨第59次經濟觀察報告會作上述表示。

盧鋒表示，過去兩年，中國勞動力市場和就業在經濟波動中恢復得尚不夠充分，對居民收入和消費成長產生「制約和拖累作用」。

他建議，應確實總結疫情期間經濟政策實踐經驗，落實中央經濟工作會議「宏觀經濟穩增長」方針，在「貼近潛在經濟增速」前提下，實現高品質發展目標。而有關部門在實施必要加強管制政策時，也需統籌兼顧「優先就業」與「更高水平充分就業」方針。

盧鋒點出中國失業率數字的問題說，2020年宏觀經濟的相對衰退是「改革開放時期所罕見甚至僅見」，但失業率水平卻比21世紀以來的2次高峰值略低。中國各地在報失業率數字的時候「可能有一些特殊考慮」。相關主管部門從全國平衡層面看，數字取捨與各地立場有所不同，「顯然有需進一步完善之處」。

他還直指，在疫情期間失業率升高下，失業金領取金額大幅上升正常合理。然而，實際上失業金領取人數占登記失業人數比率反而略有下降，這顯示失業救濟金的領取「仍有一些不盡合理的門檻或程序，或者存在其它方面因素制約，妨礙登記失業人員現實享有失業救濟金合理權益」，亟待改善。

盧鋒說，中國目前宏觀經濟與就業之間存在相互制約關係，就業恢復不充分勢必影響收入和消費，進而拖累經濟成長。而消費成長相對疲弱的關鍵原因，是收入增長不及預期，這又與就業恢復不充分密切相關。

他並指出，2022年中國大學畢業生人數預計為1076萬人，較今年大增167萬人，遠超過今年增加35萬人的數量，更高於過去10年30萬人的年增平均值。再加上新的經濟下行壓力，以及2022年宏觀經濟穩增長任務重，實現充分就業目標「困難較大」，「2022年就業形勢可能不容樂觀」。

盧鋒強調，因應就業困難形勢，要努力實現充分就業目標，需要從「宏觀經濟」政策和「促進就業」政策兩方面入手。面對經濟下行壓力，無疑需要採取「積極取向」的貨幣、財政、結構政策，著力穩定宏觀經濟大盤。

他建議，中國官方要加大積極促進就業和民生政策的實施力度，充分發揮企業吸納就業主體作用，透過改善營商環境、穩定企業預期、減稅降費等方式激發企業活力並促進就業崗位創造。

同時，針對2022年大學畢業生超過1000萬的特殊形勢，可適度擴大某些專業的研究生招生規模，並充實醫療健康、人工智慧、先進製造等行業的人力資源。（編輯：楊昇儒）1101224