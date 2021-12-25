廣東省長馬興瑞接任新疆書記 陳全國另有任用

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（中央社台北25日電）中國官媒新華社今天報導，中共中央日前決定，陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員職務，「另有任用」。據報導，上述職務由廣東省長馬興瑞接任。

陳全國2016年出掌新疆後，以強勢作風見聞，近年因新疆廣設「再教育營」成為外界指責對象，並遭到美國制裁。

公開資料顯示，現年62歲的馬興瑞祖籍山東鄆城，生於黑龍江雙鴨山，曾長期在中國航天科技領域工作，也多次親自參與並領導中國大型太空工程事務，曾任中國航天科技集團公司總經理、黨組書記等相關企業主要領導職務多年。

他在2013年離開軍工央企，步入政壇，歷任中國國家工業和信息化部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長等職，之後轉任中共廣東省委副書記、政法委書記，深圳市委書記等職務。

馬興瑞於2016年12月30日獲任廣東省人民政府副省長、代理省長。這是廣東30年來首次由來自外省而非在本省成長提拔的幹部擔任省長一職。他在2017年1月23日真除，當選廣東省省長。

1955年出生的陳全國，今年66歲，目前具有中共中央政治局委員身分。

陳全國出仕新疆前，曾於2011年至2016年擔任西藏自治區書記，是中共建政以來，少數兼具西藏和新疆兩大自治區領導經驗的地方大員。

中共明年舉辦第20次全國代表大會時，陳全國仍符合中共政治局常委「七上八下」（67歲續任、68歲退任）的慣例，他未來的動向也備受關注。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1101225