張展案一周年 無國界記者：她是英雄不該遭關押

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）中國公民記者張展在去年的今天因報導武漢COVID-19疫情而被判刑入獄，無國界記者組織（RSF）稱張展應被頌揚為英雄而非被關押，呼籲中國政府立即釋放身體極度虛弱的張展。

總部位於法國的無國界記者組織27日在官網發出聲明指出，張展為了抗議迫害並表明清白，曾在獄中舉行絕食抗議，導致身體狀況快速惡化而瀕死。

張展的家人11月最後一次探監見到她時，身高177公分的張展，體重不到40公斤；走路需要旁人協助，甚至無法抬起頭。

無國界記者組織東亞辦事處主任艾瑋昂（Cédric Alviani）在聲明中表示，張展冒著生命危險，在外界仍不清楚COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的傳播模式和危害程度時勇敢報導，張展應該被頌揚為英雄而不是遭到關押。

艾瑋昂呼籲國際社會增加對中國政府的壓力，以便讓張展獲得保外就醫，「確保她在為時已晚前獲得釋放。」

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今年38歲的張展曾是律師，她2020年2月以公民記者身分前往湖北省武漢市，報導COVID-19疫情。她使用社群媒體，報導政府官員如何監禁獨立記者，以及騷擾COVID-19確診病患的家人。

張展在同年5月被中國當局帶走，隨後被拘留在上海，遭控「尋釁滋事罪」，判處4年有期徒刑。張展為表抗議在獄中絕食，身高177公分的她目前體重不足40公斤，性命垂危。美國、歐盟、德國、聯合國及眾多非政府組織都曾為張展發聲，呼籲中國釋放張展。（編輯：繆宗翰）1101228