新任新疆書記調研烏魯木齊 強調團結穩疆

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（中央社記者張謙香港28日電）據報導，剛上任的中共新疆自治區黨委書記馬興瑞昨天在烏魯木齊市調研，期間強調依法治疆和團結穩疆；另有港媒猜測，馬興瑞未來將進入中共政治局，晉身中國副國家級領導人之列。

中共中央數天前宣布馬興瑞出任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委、書記，而馬興瑞此前是中共廣東省委副書記、省長、黨組書記。

在馬興瑞前往新疆履新前，美國總統拜登23日簽署了一部維吾爾法案，未來將全面限制新疆產品進口，以追究中國在新疆「壓迫」人權的責任。

新疆日報今天在報導中表示，馬興瑞在烏魯木齊市調研時強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於新疆工作的重要講話和指示精神，貫徹中共19屆六中全會、中央經濟工作會議和第三次中央新疆工作座談會精神，竭盡全力把新疆的事情辦好，推動各項工作取得新成效，以優異成績迎接中共20大召開。

他同時強調依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，要在依法治疆上下更大功夫，聚焦新疆工作總目標，把依法治國的要求落實到新疆工作各個領域。

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對於馬興瑞從廣東被調到新疆工作，香港一些媒體連日頗為關注，明報今天刊登文章指出，北京官方最新公布的馬興瑞履歷一切從簡，比如工作時間只有年份，這是對副國家級領導人的處理手法。

新疆戰略地位重要，一直由中共中央政治局委員兼任「一把手」，而政治局委員位列副國家級領導人，文章表示，依此看，馬興瑞未來至少會晉身中國副國家級領導人之列。（編輯：周慧盈）1101228