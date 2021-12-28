王在希：美一中政策漸空心化 台海嚴峻但可控

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（中央社台北28日電）中國大陸國台辦前副主任王在希近日談及台海局勢時，指美國的「一中政策」日漸「空心化」，和陸方主張的「一中原則」已不是一回事。他又指台海局勢明年仍會嚴峻複雜，但「大局可控」。

中國大陸全國台灣研究會副會長王在希曾任中國國務院台灣事務辦公室副主任、海峽兩岸關係協會副會長，他近日接受中共外圍官媒環球時報專訪時，作上述表示。

在談及美國角色時，王在希指自川普（Donald Trump）任內，美國的一中政策越來越「空心化」，而拜登（Joe Biden）上任後，明確指美國是在「台灣關係法」、中美3個公報和對台「6項保證」的基礎上奉行一中政策。

王在希認為，「台灣關係法」及「6項保證」，和中美3公報幾乎對立，「美國又強調國內法大於國際法」，等於架空了3公報。

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針對北京的對台政策，他重申，北京的方針明確，一以貫之，就是用最大的誠意和努力爭取和平統一前景；但若「台獨」勢力挑釁、越過紅線，陸方將不得不採斷然措施。

展望2022年的台海局勢，王在希認為依然會處於嚴峻複雜、跌宕起伏的緊張狀態，但強調大局可控。他聲稱，「解決台灣問題的主導權還在大陸一方」，大陸要保持戰略定力，以及有戰略自信和耐心。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101228