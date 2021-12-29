漏夜排隊搶上海迪士尼新商品 二手價格翻4倍

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）上海29日凌晨出現0度以下的低溫，上海迪士尼卻湧現近5000人人龍，搶購限量達菲熊玩偶。據報導，這套玩偶售價約人民幣2000元（約新台幣8700元），但二手市場已炒到近9000元。

上海迪士尼於12月27日、28日，開放之前參加線上抽籤並幸運中籤的民眾優先購買「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」，剩餘庫存則於29日，在上海迪士尼的3個商店中，供一般民眾購買。一共6款玩偶與6組鑰匙圈，嚴格限制每人每款限購2件，直到庫存售完為止。

綜合每日經濟新聞、上觀新聞報導，雖然官方祭出限購政策，仍無法控制民眾搶購的熱潮，29日凌晨3時，上海迪士尼外已出現超過5000人的排隊人潮，不畏0度低溫，只為等開園後，衝進園區內指定商店購買商品。

不少排隊的民眾在抖音、小紅書、微博等社交平台上，發布了身穿厚重冬衣排隊人潮的照片或影片。

報導有引述一名上午在現場排隊的民眾表示，隨著時間越接近開園，排隊人潮越來越多，現場甚至傳出進入然區後還要排5到8小時才能進入園區的商店，而且無法保證一定能買到自己想要的產品。

這名民眾表示，由於排隊購買商品的人潮太多，甚至影響到單純想到園區遊玩的民眾，「早上開園後，曾一度暫時停止了園外的遊客入園。不少買了票卻無法入園的民眾在現場鼓譟，要求退票」。

報導提到，這套商品引起搶購，除了愛好者想要收藏外，市場上的二手價格被炒高也是原因之一。這個系列共6個玩偶加6個鑰匙圈，整體售價為2148元，但在二手市場，整套商品已被炒到至少8500元。

事實上，這並非近期上海迪士尼的商品被投機客與黃牛盯上。今年9月間上海迪士尼獨家發售達菲家族的新角色「玲娜貝兒」玩偶，兩種款式價格分別為139元和219元，但隨後在二手市場上被炒至一套6000元。

官媒人民日報近日甚至刊發評論示警，「IP魅力轉化成商業價值，也要警惕過度行銷和飯圈思維帶來的不良後果。」（編輯：繆宗翰）1101229