中共中紀委：全年問責監察黨員幹部4.9萬人

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（中央社台北30日電）中共中央紀律檢查委員會暨國家監察委員會今天在官網公布監督執紀問責相關數據，文中顯示，今年1至11月，中共紀檢系統共問責黨組織4068個；問責黨員領導幹部、監察對象4.9萬人。

中共中紀委暨國家監委今天在官網刊登的「年終特稿」，提及上述數據。

文章並表示，2021年1月至10月，中國全國紀檢監察機關發現並糾正「貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署不力問題」24.7萬個；立案審查調查縣處級以上「一把手」5756人。

文章又指，今年1月至11月，「天網2021」行動共追回外逃人員1114人，其中「紅通（紅色通緝令）人員」16人、監察對象297人，追回贓款人民幣161.39億元（約合新台幣700.36億元），年增5.6倍。

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文章稱，紀檢系統加強對籌備北京冬奧會和冬殘奧會（冬季帕拉林匹克運動會）等重點任務的監督，深化人防和供銷系統腐敗治理、違建別墅清查整治、煤炭資源領域腐敗專項整治，開展糧食購銷領域腐敗、國有企業靠企吃企、開發區領域腐敗等集中整治，持續推動木里礦區非法採煤問題整改等。

文章並指，紀檢系統嚴肅查處違反「政治紀律」行為。如中共公安部前黨委委員、副部長孫力軍，江蘇省委前常委、政法委前書記王立科，前中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波等人受到嚴肅處理，「有力維護了黨中央權威和集中統一領導」。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101230