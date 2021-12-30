紫光集團債務重整計畫 獲債權人會議表決通過

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（中央社台北30日電）中國紫光集團昨晚發布公告表示，當天召開公司等7家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議，重整計畫獲表決通過。這套方案之前曾遭到紫光集團董事長強烈質疑。

紫光集團公告顯示，會議設立有財產擔保債權組、普通債權組以及出資人組進行分組表決，各組均表決通過重整計畫；管理人後續將依法向北京市第一中級法院提出裁定批准計畫的申請。

綜合陸媒證券時報、21世紀經濟報導及路透社（Reuters）等外電報導，紫光集團重整投資方由智路資本和建廣資產召集，長城資產、湖北科投、珠海華發和河北產投等組成聯合體，出資人民幣600億元（近新台幣2604億元）承接重整後的紫光集團全部股權，資金預計於2022年3月31日前到位。

先前公布的重整計畫草案顯示，對於普通債權人的償債計畫，以120萬元為分界線，120萬元以下以現金方式全額清償；債務金額超過120萬的債權人可在「現金、股票和3年留債清償」、「現金、股票和5年留債清償」以及「現金加上8年留債清償」等3種方案中任選一種。

這套重整方案曾遭到紫光集團董事長趙偉國反對，他質疑智路建廣有無接手能力，並指重整方案將導致逾700億元「國有資產流失」。

紫光集團事後回應稱，管理人在戰略投資人招募和遴選過程中全程接受法院、債權人等各方監督，各項工作進程均依法合規；同時，紫光集團資不抵債已獲證實。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101230