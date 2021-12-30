中國主教向香港神職人員灌輸習近平宗教理論

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（中央社香港30日綜合外電報導）根據4名神職人員，香港中聯辦10月舉辦過一場史無前例的會議，中國主教和宗教領袖向香港天主教高級神職人員簡報中共總書記習近平的「中國特色」社會主義宗教理論。

路透社報導，參加或對10月31日會議知情的這些神職人員表示，這是北京至今企圖影響香港教區的最專斷作法。香港教區向教廷負責，部分高階神職人員長久以來捍衛著當地的民主和人權。

神職人員表示，香港天主教會領袖過去個別會見過中國教會人士，如今是雙方首次正式會面，也是中國宗教官員第一次促成這樣的會面。

他們說，儘管這次會議具有象徵性，中國官員和宗教領袖大致上仍避免公然談及政治議題。

中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）和國家宗教事務局的官員監督了這次Zoom視訊會議，中國官方天主教會的3名主要主教和約15名宗教人士在為期一天的會議中會見了香港約15名高級神職人員。

兩名神職人員表示，在沒有提到習近平或發布任何指示與命令的情況下，中方與會人士在發言中說明，習近平的「宗教中國化」政策如何與教廷長期的「在地化」政策一致。

中聯辦和國家宗教事務局都未回應媒體要求，談論這次會議。

香港天主教教區發言人告訴路透社，教區「不會透露私人會議的細節」；教廷發言人則未談論這次會議。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101230