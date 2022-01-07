西安封城孕婦流產 孫春蘭下令醫院不得拒收患者

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（中央社記者邱國強北京7日電）西安封城後，接連發生醫院以防疫為由拒收孕婦及心臟病患，導致流產及死亡事件，中國國務院副總理孫春蘭6日指示，疫情期間各醫療機構「絕不能以任何藉口，將患者一拒了之」。

孫春蘭並指示，對急危重症患者，不論有沒有核酸檢測證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。

新華社報導，孫春蘭6日上午召開專題會議，部署醫療服務保障工作，旨在「深入了解情況，查找問題癥結，研究完善政策措施」。報導提到，有關部門和地方負責同志作了檢查（檢討）。

孫春蘭說，（西安）發生這樣的問題「十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻」。疫情防控本身是為了人民的健康、為了護佑每一個生命。醫療機構的首要職責是提供醫療服務，因此防疫期間絕不能以任何藉口將患者一拒了之。

她指示，要統籌做好疫情防控和醫療服務保障工作，完善疫情條件下醫療服務管理運行機制。要根據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有沒有核酸檢測證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。

孫春蘭指出，對透析（洗腎）患者、放化療等腫瘤患者及孕產婦、新生兒等急需就醫者，要設置定點醫院，保障連續的醫療服務；對慢性病人的用藥問題，要適當延長處方用量，通過社區衛生服務中心送藥上門。每個區都要安排定點醫院負責接診，由社區安排專門車輛給予通行證，開通綠色通道，點對點接送病人到醫院。

她說，有關醫療機構也要設置必要的急診搶救、手術和病房緩衝區，先救人，排除新冠後再轉入普通病房。針對120電話打不通問題，已派督查人員深入瞭解情況，採取綜合措施，增加工作力量，確保患者訴求能得到及時回應和解決。

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根據報導，針對西安高新醫院孕婦流產事件，中共陝西省委和陝西省政府隨即成立聯合調查組，對相關責任人「進行了處理，深刻汲取教訓，完善整改措施」。

同時，陝西省市並聯合召開二級以上醫療機構專題會議，明確發熱門診「應開盡開」，不得隨意拒接急危重症患者，不得以疫情防控為由拒絕發熱患者。並緊盯特殊人群、重點人員就醫需求，加快摸排透析患者、孕產婦、新生兒等底數，擴大定點醫院數量，加強急救車輛儲備，確實滿足封控區、管控區隔離觀察人員和健康碼為紅、黃碼等風險人員的診療需求。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110107