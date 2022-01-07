抓校外培訓不手軟 中國教育部：寒假嚴查

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（中央社記者邱國強北京7日電）中國官方取締違規校外培訓，寒假也不手軟。中國教育部今天發布通知，要求各地教育部門寒假期間嚴厲打擊以「家政服務」、「眾籌私教」、「研學」為名的變相違規培訓。

中國教育部今天透過官網，發布這項名為「關於認真做好寒假期間『雙減』工作的通知」文件，作出上述宣示。

這項通知要求，要透過全網巡查、全時段巡查及重點監看相結合的監測機制，集中整治違規展開學科類培訓和學前階段線上培訓等問題。

通知強調，對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，且定期更新黑白名單，將違規培訓機構納入黑名單，讓違規者「一處失信，處處受限」。

這項通知要求，各地要指導學校嚴格地控制寒假書面作業總量，引導學生合理地安排學習生活，做好假期安排。有條件的地方可根據實際需要，因地制宜探索「寒假託管服務」，堅持學生自願參加，幫助家長解決寒假看護難題。

2021年7月，中共中央執行中小學校園「雙減」政策，大力整治中國各地的校外教育學科類培訓機構，規模龐大的教培產業遭到嚴重衝擊，該政策受到從業人員、家屬及學生家長的普遍質疑。

因此，部分教培業者改採地下化經營，一些教師則化整為零轉移到咖啡廳、速食店或學生家中施教；也有業者及教師改以「家政服務」（幫傭）為名，上門為學生授課；或是以「研學」（類似夏冬令營）為名召集學生，實際上仍執行培訓授課。

此外，部分城市則有同一社區及同一班家長透過微信群號召，一同私聘教培教師授課，費用由各家長均分，成為官方所稱的「眾籌私教」。

中國教育部2021年12月間表示，經過大力整治，截至當時，中國學科類校外培訓大幅萎縮，實體校外培訓機構大減83.8%，線上校外培訓機構更大減84.1%。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110107