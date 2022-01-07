中國僑聯幹部撰文指西安百姓悲哀 被舉報後免職

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（中央社記者邱國強北京7日電）中國獨立記者江雪撰寫「長安十日」後暫時平安，但中國僑聯基層建設部組織處副處長宋汶洮因發表「西安百姓的悲哀」一文後遭舉報，被認定為「不實謠言」，6日已遭免職。

綜合中國媒體報導及網路訊息，以「清風明月樓」為微信公眾號名，標榜「中國古代文學碩士」的宋汶洮，2日公開發表題為「西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安」的文章，內容以中國網路訊息及媒體報導為主，提到西安封城至今出現的種種現象。

根據網路訊息，宋汶洮的文章至少提到「沒有人性的西安」、「西安粗暴關停醫療體系」、「普通社區居民沒菜吃」、「西安隔離費用至少5000元」、「西安比任何城市都更嚴格地禁止市民自力救濟」、「西安人民現在擔心的不是染病而死，而是在沒有碰到疫情之前就已病死、餓死了」等內容。

宋汶洮的文章遭舉報後，陝西省網絡舉報中心稱，這篇文章的指涉內容主要來自網路，但卻在「未經核實的情況下傳播」，是集納網路傳聞訊息、「傳播嚴重不實謠言、漠視全民抗疫努力」，相關表述「與事實嚴重不符」。受理的相關舉報屬於「有效舉報」。

中華全國歸國華僑聯合會（中國僑聯）官網6日通報，基於上述事實，經過研究，免去宋汶洮的基層建設部組織處副處長職務。

中國僑聯被歸納為歸僑及眷屬組織，形式為「全國性人民團體」，實際上具有官方色彩。（編輯：楊昇儒）1110107