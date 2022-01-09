港「洪門宴」政治危機 分析：新體制下權力北移

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（中央社台北9日電）香港數十名高官和立法會議員日前參加一場出現確診者的港區人大代表生日會，引發政治危機。港媒分析，這折射出香港新體制下的「權力北移」，和北京關係緊密的人大代表成新權力階級。

為防堵Omicron疫情，香港近期收緊防疫措施。但3日在灣仔有一場至少170人出席的大型生日宴會，出現1確診者。事後爆出有13名港府高官和20名新任立法會議員涉足其中，須被強制隔離，引發政治危機。

這場被稱為「洪門宴」的生日宴會壽星洪為民，是中國全國人民代表大會香港代表，也是深圳前海管理局的香港事務首席聯絡官，但他在香港社會並不特別出名。

香港01今天在一篇評論中分析，洪為民如此大的號召力，顯示在香港國安法、北京「完善」香港選舉制度後，香港的「權力中心北移」。

港區人大代表和政協委員是香港選舉委員會的當然成員。在新選制下，選委會不僅肩負提名立法會、行政長官參選人的責任，還會產生40席的立法會議員。

評論指，本次出席洪為民生日會的20名立法會議員中，有17名為選委會界別。評論引述建制派人士表示，眾多議員出席派對除了賀壽，也是向洪為民「謝票」。

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有資深建制派人士又指，國安法和選制改變後，香港政治環境已「翻天覆地」。他指，洪為民長期負責前海事務，和中國大陸關係密切，某程度成為「新權力」的代表人物，因此不少政界人物出席生日會。

事件也可能衝擊香港特首林鄭月娥。評論引述接近政府消息人士稱，林鄭月娥對事件「嬲到震」（氣到發抖），認為損害港府的威信和防疫工作；又指林鄭月娥擔心事件影響她連任特首的行情。（編輯：沈朋達/朱建陵）1110109