再有高官受查 分析：中共20大前恐更多官員落馬

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中共總書記習近平近日強調，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，「不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法絕不饒恕」。圖為中共黨史展覽館陳設。（中央社檔案照片）

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（中央社台北15日電）中共當局昨天公布，廣西自治區政府副主席劉宏武因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。劉宏武是今年以來第3名受查的高官，香港星島日報今天引述分析說，中共20大前，可能有更多高層官員落馬。

報導說，中共第19屆中央紀律檢查委員會第六次全會將於18至20日召開，中共總書記習近平將出席並發表講話。習近平近日強調，反腐敗鬥爭取得了壓倒性勝利並全面鞏固，但絕不能滋生厭倦情緒，「不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法絕不饒恕」。

這次全會召開前，中共中央紀委國家監委網站昨天通報，劉宏武因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。這是繼西藏自治區政府副主席張永澤、中國人壽保險（集團）公司董事長王濱之後，新年剛過14天第3名受查的高官。

據報導，55歲的劉宏武最近一次亮相是本月6日在南寧舉行的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）工商領袖論壇；但12日之後，劉宏武簡歷已從廣西壯族自治區政府官網撤下，只是當時外界尚不了解原因。

中共中央機關報「人民日報」昨天在頭版刊文，強調中共「勇於自我革命」，並披露習近平11日在省部級主要領導幹部研討班上發出反腐重話，強調「不論誰在黨紀國法上出問題」，特別是「那些在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處」。

星島日報引述分析說，今年是中共領導層換屆之年。新年伊始，反腐再次成為官方輿論焦點，不足半個月，已在西藏、廣西及中國人壽擒下三隻「老虎」（貪腐高官）。

此外，分析說，中紀委反腐系列專題片「零容忍」今天將在官媒央視播出，披露前公安部副部長孫力軍等大案詳情，以收高壓震懾效果；不排除「打虎」行動將陸續到來，為下半年舉行的中共20大打造「風清氣正」的政治生態。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110115