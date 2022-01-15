中國本土美妝品牌圍攻 資生堂出售旗下大眾品牌

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（中央社台北15日電）資生堂中國出售旗下平價品牌姬芮（Za）和泊美（PURE&MILD）給美妝品牌管理集團URUOI，該筆交易預計今年3月完成。市場分析，中國本土美妝品牌崛起，日系品牌優勢不再。

第一財經報導，資生堂中國決定出售旗下平價品牌姬芮和泊美給美妝品牌管理集團URUOI，具體交易價格未公開，該筆交易預計今年3月完成。資生堂回應，集團業務戰略逐步聚焦美膚，重點發展領導品牌；姬芮和泊美兩品牌需要外部資源推動發展。

業界人士分析，中國本土美妝品牌崛起，加上韓妝衝擊，中低價位市場競爭激烈，日系品牌優勢不再，就算提供高額供貨折扣，對於批發商來說也不再具備吸引力。外資企業孕育本土品牌去開拓市場，現在看來仍是成功，但是市場實在更迭太快，只能說時過境遷。

泊美是資生堂集團在2001年針對中國市場推出的護膚品牌，也是這家日本公司在中國推出的第一個本土化品牌。泊美定位為大眾商品，在屈臣氏和百貨等通路販售，2008年到2012年期間，泊美專賣店保持20%以上業績增長。

為了迎戰中國本土美妝品牌和韓系品牌，泊美曾調整市場策略卻未能有效救回品牌，2020年4月，泊美宣布終止線下銷售管道，僅保留天貓旗艦店及京東旗艦店等線上銷售管道。

姬芮定位為年輕女性的平價彩妝，隔離霜是暢銷商品。然而，這幾年因為不斷有新興品牌加入競爭，姬芮卻又未能推出其他有競爭力產品，姬芮整體品牌形象顯得老化、落後。

日本平價彩妝第一品牌凱婷（KATE）也開始在中國大規模撤店。

中國本土美妝品牌崛起衝擊日系品牌外，韓系品牌也備受衝擊。

中國經濟周刊報導，繼伊蒂之屋（ETUDE HOUSE）、SKINFOOD後，悅詩風吟（innisfree）從去（2021）年底開始陸續撤店600多家，撤店率達80%，許多實體店鋪關店後，改由中國本土美妝品牌或其他店家進駐。

報導直指，「一邊是日韓平價美妝落寞，另一邊則是國貨崛起」。

業內人士認為，中國本土美妝品牌定價便宜，且一開始就帶有網路基因，比起日系、韓系品牌，具本土優勢。在疫情之下，消費環境發生變化，悅詩風吟和凱婷等專櫃或所在實體通路早就不受年輕消費者青睞。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110115