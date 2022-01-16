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中國增65例本土確診 北京上海也現疫情

2022/1/16 09:58（1/17 22:00 更新）
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（中央社台北16日電）中國15日共新增65例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的本土病例，天津通報最多的33例。在冬奧和春節即將來臨之際，北京、上海也現疫情，分別有1例本土確診和3例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團15日共報告新增119例確診，其中65例本土病例分別是天津33例（津南32例、西青1例），河南29例（安陽15例、許昌7例、鄭州7例），北京海澱1例，廣東珠海1例，陝西西安1例。

在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增52例，其中本土個案5宗，有3宗在上海（普陀區2例、寶山區1例），浙江杭州1例，廣東中山1例。

截至15日，中國大陸現有3461例確診，累計治癒出院9萬6767例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬4864例，現有疑似病例14例。累計追蹤到的密切接觸者有147萬8462人，還在醫學觀察的密切接觸者有5萬3299人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2857例確診，其中213例死亡；澳門特別行政區則有79例，其中77例出院。（編輯：沈朋達）1110116

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