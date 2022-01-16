張文宏：今年是中國COVID-19大流行最後寒冬

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（中央社台北16日電）中國防疫專家張文宏昨天在電視節目中表示，他對中國在年底結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行抱有很大信心，透過群體免疫、治療藥物等方式，今年會是COVID-19最後一個寒冬。

央視網報導，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏15日在央視節目「相對論」上連線受訪，他表示未來半年的境外移入病例風險仍然非常高，因此要進一步提高防控力度。

他說，「如果能通過防疫跑到病毒前面，就能贏得每一場動態清零的勝利，這一點我深有信心，後面還會有比較大的挑戰，我們要做好準備」。

張文宏曾稱，若COVID-19與其他冠狀病毒發生重組，情況會較糟糕，但他在節目中對此表示，「到目前為止，這還是一個極低概率的事件。我相信我們在應對新冠過程中積累的經驗，無論將來病毒發生怎樣的變異，我們人類還是有能力應付的。」

張文宏認為，在未來一年無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到COVID-19治療藥物的上市，都代表今年「可能是最後一個『寒冬』」。

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此外，張文宏說，變種病毒Omicron的重症化在下降，但其毒性仍然不可忽略。如果病例持續激增，可能造成社會醫療資源緊缺。

他指出，美國最新計算的Omicron病死率是0.24%，「打了這麼多疫苗，自然感染率這麼高，還有0.24%的病死率，比常態季節性流感的0.1%高出2.4倍，這就是說你不能忽略它，你如果真的是什麼都不做，會造成非常嚴重的後果」。（編輯：翟思嘉/陳沛冰/沈朋達）1110116