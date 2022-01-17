對台工作會議熱身 20大預計提出習近平對台方略

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（中央社記者翟思嘉台北17日電）中共中央對台工作會議咸認將於近日內召開，學者指出，今年會議重點仍在總結對台工作，重申既有基調，為20大提出全面的「對台方略」做準備。

中共中央對台工作會議一年一度，通常總結去年對台成果，並提出今年對台方針與目標，但今年度的對台工作會議適逢「20大」之年，外界因此報以更多關注。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，今年對台工作會議將會延續既定基調，對當前形勢研判應不離「複雜」、「嚴峻」、「挑戰加大」等，同時，將總結習近平2021年重要講話，重申對台工作指導思想，並再次強調其牢牢掌握兩岸關係主導權與主動權。

在對台工作方面，則是一方面加大反獨、反對外力介入，另一方面加大融合發展，實現祖國統一。最後，強調對台幹部必須具備政治素養。

張五岳認為，對台工作會議不會提出重大宣示，要觀察中共對台策略，重點仍是在秋季的中共第20次全國代表大會。

他指出，對中共來說，香港問題目前已經解決，未來重點在台灣。中共在20大的報告中，應會總結過去習近平所有對台談話，歸納建構出習近平主政下一套完整且具體的「對台方略」。

相較過去，2021年中共官方、學界、官媒開始大舉統一旗幟，高調談論「兩制」台灣作為，是顯著改變。張五岳說，中共官方與學界在建構習近平對台方略的同時，也正在探討各種不同的統一模式與方案。

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不過，20大後可能提出完整的對台方略，卻不代表會有截然不同的對台方針。張五岳指出，從習近平19大報告，到「習五點」、7/1講話，到中共第3份歷史決議，習近平的對台方略一路有跡可循，未來仍將朝著「一中反獨、一中促統、一中促融」方向前進。

他表示，未來中共對台「反獨」力道會加大，透過外交、軍事手段施加更多壓力；「促統」方面，則會提出建構好的統一方案，並強化武備，期望「以武迫談、迫統」；同時，透過同等待遇等優惠措施「融台」，達到軟硬兼施的效果。不同於以往的是，上述作為將更積極、全面、靈活。（編輯：周慧盈）1110117