反送中少年出獄後為校園所拒 港議員籲請協助

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（中央社記者張謙香港18日電）香港前年發生「反送中」運動，有不少學生被捕入獄，立法會議員關注他們出獄後的狀況，呼籲政府協助有悔意的人重返校園。

頭條日報今天報導，立法會議員田北辰認為，政府應盡力協助他們重返校園及接受教育，學習正確價值觀及正向思維，甚至利用自己的經驗正面影響他人。

他指出，過去兩年曾有犯事學生家長聯絡他，為子女誤入歧途而自責，但他對此愛莫能助，因為當時的社會氛圍並非幫助他們的時機，也擔心向年輕人發出錯誤訊息。在香港國安法實施後，社會逐漸回復平靜，目前是協助他們的時機。

他說，不少年輕人及學生當時被有心人、假新聞、社會氣氛沖昏頭，在衝動之下以錯誤方法表達不滿，犯下大錯。希望政府、教育局及學校可以給予這些已負法律責任、有悔意的年輕人一次機會，重新考慮接受他們。

昨天有媒體報導，有涉及「反送中」而被檢控的中學生在案件未開審前被取消學籍，出獄後仍被學校拒之門外，也有考入大學的學生出獄後被開除學籍。

明報今天發表社評指出，反修例風暴中，數以千計學生被捕，部分犯事情節較輕的人已出獄，卻發現重投社會並不容易，有學生遭開除學籍，重返校園之路困難重重。

社評表示，違法者要承擔法律後果，但服刑結束後，應予以更生機會，而未來數年將有更多因為反修例案件入獄的青少年獲釋，如何協助他們重新融入社會，是各界必須面對的問題。

社評認為，如果當事人獄中表現良好，對違法行為有悔意，願意奉公守法，學校以至社會應扶他們一把，讓他們重返校園，完成學業，貢獻社會。

香港保安局統計資料顯示，截至去年7月底，有1萬265人因涉及前年「黑暴」違法事件而被捕，當中4009人為學生；警方共起訴了2684人，當中1102人為學生。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110118