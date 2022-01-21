中國新增23例本土確診 北京5例

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（中央社台北21日電）中國官方今天通報，新增23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中北京市有5例、鄰近的天津市有8例。北京這波本土疫情目前已有4區先後出現病例。

北京冬奧會即將於2日4日揭幕之際，當地的本土疫情格外引人關注，官方昨天公布，自15日通報1例本土確診後，5天內共報告9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例73例，其中本土23例，分別是：天津8例、北京5例（房山區3例、豐台區2例）、廣東珠海4例、河南安陽3例、陜西西安3例。

另有境外移入病例50例，其中上海有28例、北京有2例。

截至20日24時，中國大陸現有確診病例3173例，累計治癒出院9萬7675例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬5484例，現有疑似病例5例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2907例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。（編輯：周慧盈）1110121