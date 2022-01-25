中國新增本土確診18例 新疆疫情超越北京

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（中央社台北25日電）據官方通報，中國大陸昨天新增COVID-19確診病例45例，其中境外移入27例，本土18例。新疆23日出現疫情後，新增本土病例數已超越北京市。

據中國國家衛生健康委員會官網早上通報，24日新增本土確診18例當中，新疆6例，均在伊犁哈薩克自治州；北京5例，其中豐台區4例、朝陽區1例；河南3例，均在安陽市；河北2例，均在雄安新區；天津1例，在津南區；上海1例，在奉賢區。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

綜合陸媒報導，新疆24日新增本土確診6例、無症狀感染者16例，都在伊犁州霍爾果斯市。

北京24日新增本土確診5例、無症狀感染者1例，均為西南郊冷凍庫Delta疫情的關聯病例。

北京疫情已傳播到河北。據河北省衛健委通報，雄安新區24日新增本土確診2例，均為正在集中隔離的北京豐台區返鄉人員。

上海昨天又出現1例本土確診，是浦東機場貨運區辦理進口業務的工作人員。

據通報，截至1月24日，中國大陸現有確診病例2616例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例9萬8453例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬5705例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者150萬3506人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬3568人。（編輯：楊昇儒）1110125