中國央行虎年紀念幣行情看漲 增值75%

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（中央社台北26日電）中國人民銀行虎年生肖紀念幣發行1.2億枚，在1月20日結束兌換，目前市場價格已經飆漲75%，業界人士提醒，後期價格會回落，收藏愛好者毋須急於購買，另也要注意網購買到假幣的情形。

中國人民銀行統計資料顯示，虎年生肖紀念幣面值10元（約新台幣43元），共計發行1.2億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚）。1月7日開放預約有多個地方即刻額滿；1月20日結束兌換，兌換率84.46%，計有1.01億枚虎年生肖紀念幣被兌換。推估另還有約1372萬枚是延期兌換，棄兌量約為492.8萬枚。

北京青年報報導，虎年生肖紀念幣市場價格一路上漲，最開始就喊到1枚14.5元，後續仍續上漲，一筒卷幣（20枚未拆封版本）能賣到350元，平均一枚為17.5元。在多個網路交易平台可發現，虎年生肖紀念幣價格在1週內漲幅飆升75%，近兩天漲幅拉回，仍在50%到60%間。

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業內人士表示，隨著延期兌換貨源上市，加上假期結束後恢復發貨，虎年生肖紀念幣可預期後期價格將會回落，買家可再多觀望一些時候再適時入手。虎年紀念生肖幣最開始價格炒作超過15元，甚至是20元，熱度下來後，推估價格將會落在12元至15元間。

以過往經驗來看，增值最多者為2015年羊年生肖紀念幣，行情翻了4倍多，目前市場價格約落在45元；猴年和雞年生肖紀念幣發行量大，均為5億枚，市價則仍是基本面值。2018年狗年生肖紀念幣開始減量發行。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110126