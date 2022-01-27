中國26日新增42例本土感染者 散布8省市

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（中央社台北27日電）中國官方今天通報，26日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土感染病例42例，確診病例25例以及本土的無症狀感染者17例，分布在浙江、北京、黑龍江、河北、天津、上海與新疆等地。

中國國家衛生健康委員會官網今天發布，26日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例63例。其中境外輸入病例38例（上海20例，雲南5例，浙江4例，廣東3例，河南2例，北京1例，吉林1例，廣西1例，四川1例）。

本土病例25例（浙江6例，均在杭州市；北京5例，均在豐台區；黑龍江5例，均在牡丹江市；河北4例，均在廊坊市；天津1例，在河北區；上海1例，在奉賢區；河南1例，在安陽市；新疆1例，在伊犁哈薩克自治州；兵團1例，在建設兵團第四師）。

截至26日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2361例，累計治癒出院病例9萬8814例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬5811例。

26日，新增無症狀感染者55例，其中境外輸入38例，本土17例（黑龍江11例，其中牡丹江市10例、綏化市1例；新疆3例，均在伊犁哈薩克自治州；兵團2例，均在建設兵團第四師；江西1例，在上饒市）。

在港澳方面，香港累計1萬3262例（出院1萬2655例，死亡213例），澳門累計79例（出院79例）。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1110127