官媒冷待南巡講話30年 分析：彰顯習近平新時代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）今年是中共前領導人鄧小平發表「南巡講話」30週年，中國官媒卻集體冷待。分析指出，習近平治下的中國已不比從前，官媒盡量少提鄧小平甚至毛澤東，是要彰顯習近平的新時代。

美國之音（VOA）今天報導，鄧小平南巡講話10週年時，共軍官媒解放軍報發表「紀念鄧小平同志南方談話十周年」的評論文章。南巡講話20週年，官方新華社發表評論員文章「深化改革開放推動科學發展—寫在鄧小平南方談話發表20周年之際」。

今年是鄧小平發表南巡講話30週年，只有深圳特區報發表了一篇「將新時代全面深化改革開放進行到底—紀念鄧小平南方談話發表30周年」的署名文章，其他掌握話語權的官方媒體卻集體沉默。

報導指出，鄧小平的改革遺產之一是廢除領導人終身制，但現在習近平想在中共20大（第20次全國代表大會）連任總書記甚至終身執政，「少談鄧少平是否是今年喉舌潛規則？」

報導引述中國全國政協外事委員會前委員劉夢熊分析，指中國官媒隻字不提鄧小平南巡講話，是因為習近平治下的中國已不比從前。

他指出，鄧小平南巡講話基調是中國要警惕「右」，主要是防止「左」，而現在中國的政局強調鬥爭精神，經濟上是國進民退，市場下是定於一尊，外交上是戰狼外交，更廢除了國家主席任期制等等，普遍認為是「左傾回朝」，歷史開倒車，跟鄧小平南巡講話格格不入。

報導引述人權組織公民力量創辦人楊建利分析，指官媒盡量少提鄧小平甚至毛澤東，是要彰顯習近平的新時代。鄧小平改革開放的歷史性進步，是廢除領導人終身制，而習近平則在這一方面倒退。

另一方面，習近平也明顯改變了鄧小平提倡的香港「一國兩制」，這也是西方國家改變對習近平看法的一件重要事情。

楊建利又表示，鄧小平對中國今天的局面要負一定責任，在文革後的改革開放，他改掉了毛澤東的全權經濟及計劃經濟，但延續了毛澤東的政治專制主義，造成習近平今天可以復辟部份毛澤東的政治。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110128