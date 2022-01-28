王岐山大管家董宏 受賄20億元被判死緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國山東省青島市中級法院28日一審公開宣判，前中共中央巡視組副組長董宏（中）因為受賄約新台幣20億元，被判處死刑但緩期2年執行。（圖取自weibo.com/qingdaozhongyuan）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國山東省青島市中級法院今天一審公開宣判，前中共中央巡視組副組長董宏因為受賄人民幣4.6億餘元（約新台幣20億元），被判處死刑但緩期2年執行，逃過一命。

董宏曾長期追隨中國國家副主席王岐山，被視為王岐山的「大管家」。據青島中院傍晚通報，董宏還被剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。他當庭表示「服從法院判決，不上訴」。

據通報，法院審理查明，1999年至2020年，董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、中共海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在專案開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者透過他人非法收受財物共計折合約4.63億餘元。

通報稱，董宏的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但通報稱，鑒於董宏自動投案，如實供述全部罪行，具有自首情節，認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

69歲董宏曾任中共元老薄一波的秘書，2000年以後跟隨王岐山至多地任職，被視為王岐山的「大秘」、「大管家」。董宏被查後，引發外界揣測中共總書記習近平與王岐山關係生變。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110128