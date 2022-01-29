中國駐美大使：美若挺台獨 可能捲入軍事衝突

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國全國公共電台（NPR）網站今天刊登中國駐美大使秦剛接受專訪內容，他表示，若美國鼓動台獨，很可能將中國和美國捲入軍事衝突。

根據中國大使館官網新聞稿，秦剛在昨天的專訪中告訴NPR：「我要特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進『台獨』，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」

路透社報導，美國國防部被要求對此置評時說，美國堅守「一個中國」政策，恪守「台灣關係法」下的承諾。

美國國防部發言人說：「我們將持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，同時保有能耐來抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力進犯。」

美國國務院和白宮未立即回應對秦剛說法置評的請求。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日剛和中國外交部長王毅通話，談及烏克蘭危機。

路透社提到，中國官員曾警告會就台灣議題採取軍事行動，但這次直接牽扯美國，堪稱罕見。

這是秦剛自去年7月上任以來，首度接受外媒一對一專訪，訪問地點在他的官邸。

秦剛也談到2月4日登場的北京冬季奧運，聲稱「中國已經準備好了」，並說「防疫閉環」已啟動，為所有選手和相關人員提供防護。

美國上個月以中國持續在新疆進行種族滅絕等侵犯人權行徑為由，宣布不會派出官方代表出席北京冬奧，但運動員仍將參加比賽。秦剛駁斥這類指控是「謠言、謊言」，並稱部分維吾爾人是恐怖分子，他們的結局就是進監獄。

NPR記者在訪問中談到，美方數十年來透過與中國接觸的政策，希望藉此見到中國民主改革，但希望落空。秦剛對此表示，想要改變中國的想法從一開始就是「幻想」，中方無意改變或取代美國。

NPR報導提到，秦剛表示，中美關係是最重要的雙邊關係之一，而他駐華府的任務就是「別搞壞」兩國關係。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110129