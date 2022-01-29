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北京冬奧2/195

中國官媒：美國鼓吹運動員北京冬奧消極比賽

2022/1/29 14:22
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（中央社台北29日電）中國官媒英文中國日報披露，有消息人士指出，美國反華勢力近日制定計畫，拉攏、鼓吹運動員在北京冬奧以消極比賽或不出賽等方式向中國表達不滿。

中國日報中文網昨天晚間刊出這篇報導，多家陸媒今天紛紛轉載，包括官媒環球網。

中國日報報導指出，有消息人士向記者表示，美國有關方面於近日制定計畫，欲誘拉運動員在北京冬奧期間製造事端，包括鼓吹各國運動員以各種理由表達對中國不滿，可以消極比賽甚至是不參加比賽。

報導提到，美方承諾，對於加入該計畫的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源「保護」選擇消極比賽的運動員的個人聲譽。該名消息人士認為，這是美國反華勢力將運動政治化、蓄意干擾破壞北京冬奧的例證，徹底暴露美國反華勢力是北京冬奧、甚至是國際奧林匹克事業的「麻煩製造者」。

該名消息人士直指，美國反華勢力企圖用金錢收買運動員，慫恿他們從事與運動員身份不符且與體育競技無關的活動，這與奧林匹克憲章精神和規定背道而馳，也是對運動員正當合法權益和國際奧林匹克事業的嚴重損害。美國反華勢力利用運動員搞政治操弄，必將受到國際社會和各國運動員唾棄。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110129

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