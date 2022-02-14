裁員傳聞未歇 知乎再爆用系統監控員工離職傾向

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（中央社台北14日電）中國知識問答平台「知乎」近日傳出大規模裁員，官方雖出面否認傳聞，卻隨即遭爆料利用監控系統掌控員工離職傾向，包含登入求職網站、發送履歷，甚至提及離職、跳槽等關鍵字的對話紀錄。

最近一週以來，知乎大舉裁員的傳言在中國的網路社群中流傳，其中「影片相關部門，幾乎裁掉一半」的說法不斷被轉傳。知乎於11日發出公告否認，強調「沒有裁員計畫，仍持續招聘優秀人才」。

然而，在裁員傳聞尚未因官方回應而停止時，知乎再被爆料，用監控系統掌控員工離職傾向。

根據每日經濟新聞、紅星新聞報導，知乎疑似在員工的電腦中安裝IT企業深信福所開發的行為感知系統，並藉此監控員工，記錄瀏覽求職網站、投履歷等行為，以此瞭解員工是否想離職。

報導揭露一份網路爆料的截圖顯示，一名鞠姓員工造訪求職網站23次，投遞簡歷9次，含關鍵字的聊天記錄254則。

報導引述深信服的內部人員表示，現在的大公司或多或少都有用深信服的產品，只是產品型號可能不太相同，「我們的產品是經過公安備案的，是被允許存在的。我們一般都會建議客戶要告知員工，因為員工有知情權，但老闆為了更好的效果肯定是不告知的，這就會對我們品牌造成一些負面影響。」

他並強調「行為感知系統的重點是洩密追蹤分析，幫助政企用戶管理內部的一些威脅。離職傾向分析只是產品的一個功能，監測資料是客戶自己的行為。」

北京雲嘉律師事務所副主任趙佔領在報導中提到，員工的上網行為紀錄屬於員工的隱私。公司是否涉嫌侵犯員工隱私，關鍵在於安裝行為感知系統時是否告知員工，或是相關系統在工作電腦上是否明顯、員工能否看得出來。

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他強調，「不管是哪種方式都需要經過員工的同意，否則會涉嫌非法收集員工的個人資訊，對員工個人的隱私權構成侵犯。」

報導提到，深信服曾在財報中指出，其全網行為管理產品從2009年至2020年，連續12年在安全內容管理類別中持續保持中國國內市場占有率第一。在2020年，深信服的網路安全業務為企業帶來的營收約為人民幣33.49億元（約新台幣146.6億元），占當年度營收的61.35%。（編輯：吳柏緯/朱建陵）1110214