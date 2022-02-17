美媒：俄烏戰雲陷兩難 中國高層冬奧期間激辯

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（中央社台北17日電）烏克蘭戰雲密布之際，中國態度備受關注。華爾街日報報導，中國政府高層在冬奧期間開會激辯，討論如何在不損及自身利益下支持俄羅斯，「一帶一路」、中歐和中美關係都是考量重點。

北京冬奧會4日開幕後不久，包括中共總書記習近平等政治局常委消失在公眾視野數日。

華爾街日報16日引述知情人士報導，中國政府高層於冬奧期間在北京中南海低調召開會議。

知情人士指，會議就烏克蘭危機激辯，討論如何在不損害中國利益前提下，支持俄羅斯。7名政治局常委的決定將取決於烏克蘭情勢發展，而他們的決定將提交給2月底召開的政治局會議。

俄烏情勢在2021年底白熱化後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在冬奧開幕期間出訪中國，和習近平會談並發表聯合聲明。

報導形容，這紙聲明是冷戰初期以來，中國和俄羅斯態度最一致的一次表態。但知情人士指，部分中國政界人士對此感到不安，擔憂這標誌著中國外交政策出現根本性轉變。

中國的外交政策長期奉行前總理周恩來所提出的「和平共處五項原則」，其中包括不支持任何國家侵犯他國、干涉他國內政。

報導指，這也是中國未承認俄國2014年併吞克里米亞，及未完全支持俄國年初派兵協助哈薩克平定騷亂的原因。

報導認為，中國至今對俄國作出最明確的支持，是反對北大西洋公約組織（NATO）的任何擴張。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）波隆那校區的國際關係學者芮德成科（Sergey Radchenko）告訴華爾街日報，中國的這項支持不需付出任何代價，「但若俄羅斯因入侵烏克蘭而遭制裁，幫助俄國躲避制裁就是另一回事了」。

報導指出，若未來中國協助因入侵烏克蘭而遭制裁的俄羅斯，自己恐也將面臨美國的金融、貿易制裁。

另外，中歐關係也是考量重點。報導表示，北京擔心若中國在歐洲安全問題上和俄國亦步亦趨，可能進一步疏遠歐洲，使其靠攏美國。

中國也擔心烏克蘭危機打亂「一帶一路」布局。報導指出，作為「一帶一路」沿線國家的烏克蘭，中國近年在當地的工程、電力和建設投資規模達數十億美元；而烏克蘭也是中國在食用油、機械和核子反應爐方面的主要供應國。

中國2020年底才和烏克蘭達成深化「一帶一路」的合作共識，當時中國國務院副總理劉鶴強調要「推動雙邊關係健康穩定發展」。

另外，中國近年在中亞地區建設許多管路，確保石油和天然氣供應。這些管道經過許多前蘇聯國家。

華爾街日報引述美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深中國研究專家明克勝（Carl Minzner）表示，蒲亭讓北京相當頭痛，若烏克蘭危機成為俄國干涉前蘇聯國家的前例，那中國在中亞所部署的能源管線也面臨風險。

長遠來看，容許俄國干涉前蘇聯國家，也不利中國達成試圖在中亞取代俄國影響力的目標。

報導最後引述美利堅大學（American University）研究威權政體學者唐志學（Joseph Torigian）表示，當對方做了一些破壞穩定的事情時，中俄兩國都不認為有義務去完全放棄自身利益。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110217