新規定存取人民幣達5萬元須登記 中國暫緩實施

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國原定3月1日起實施新規，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，金融機構必須查證客戶身分，並登記資金來源或用途。昨天中國央行公告，因技術原因暫緩施行。

中國人民銀行（中國央行）網站21日公告，原定2022年3月1日起施行的「金融機構客戶盡職調查和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法」，因技術原因暫緩施行。相關業務按原規定辦理。

這項辦法第10條規定，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元（約新台幣22萬元）以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別並核實客戶身分，瞭解並登記資金來源或者用途。

「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」一時在社群媒體上，引發許多民眾關注。

昨天人行的公告中指出，這項辦法發布後，因其中針對不同金融產品和業務模式提出了具體規範和要求，一些中小金融機構反映，需要修訂完善內部管理制度、信息系統、業務流程，並進行人員培訓。為此，經研究後決定暫緩實施此項辦法。

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人行有關部門負責人曾對媒體表示，近年來，隨著金融產品和業務模式發生變化，金融行業反洗錢工作出現一些新挑戰，為提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，需要透過制定上述辦法，進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。

該負責人並稱，從統計上看，目前中國超過5萬元的現金存取業務筆數僅占全部現金存取業務2%左右，新規對客戶辦理現金業務影響較小。金融機構執行該規定不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度也不會受到影響。（編輯：陳沛冰）1110222