中國財長：政府過緊日子是長期政策 要再減支出

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國財政部長劉昆今天表示，政府過緊日子不是短期應對措施，而是必須長期堅持的方針政策，要把錢省下來用於支持民生和市場主體。他並表示，今年將實施更大規模減稅降費。

綜合第一財經和央視網報導，中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，劉昆介紹財政改革與發展工作。

他在回覆提問時說，政府的日子現在是「越過越緊」了。中央本級支出連續兩年負成長，中央部門財政撥款「三公」經費連年壓減，從2019年的人民幣81.07億元（約新台幣356億元）減少到2021年的51.87億元，累計下降了36%。

三公經費是指國家行政事業單位和社會團體，因公出境、公務車輛購置及運行和公務招待活動，而使用的財政資金。

劉昆說，黨政機關特別是中央機關要帶頭厲行節約，把錢省下來用於支持民生和市場主體，「這並不是基於財政收支壓力的考慮」；要把堅持勤儉辦一切事業內化為一種「政治自覺」，節用裕民。今年中央財政將進一步壓減非剛性非重點支出，把能省的錢省下來，保障機關運行等剛性急需支出。

在談到今年「積極的財政政策」如何有效發揮作用時，劉昆提到適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。

他表示，要重點要做好6方面工作。一是在去年1.1兆元基礎上，今年將實施更大規模減稅降費。

二是保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」（2021年到2025年）規劃重大項目，提高支出精準度。

三是合理安排地方政府專項債券；四是加大中央對地方轉移支付；五是堅持黨政機關過緊日子；六是嚴肅財經紀律。

根據劉昆在新聞發布會上公布的數據，2021年全國一般公共預算收入20.25兆元，比上年成長10.7%，完成收入預算。2021年全國一般公共預算支出24.63兆元，年增0.3%。（編輯：沈朋達）1110222