國台辦：習近平致朱立倫賀電是國共交往權威政策

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（中央社台北23日電）針對陸媒日前點名國民黨兩名立委是「暗獨」，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，中共總書記習近平致國民黨主席朱立倫的賀電內容是國共交往的權威政策，九二共識和反台獨是交流基礎。

綜合陸媒報導，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午在例行記者會，作了上述表示。

中國全國政協會議機關報「人民政協報」12日在微信公眾號刊文指國民黨立委林為洲、陳以信是「勾結外國勢力」、反共反中的「暗獨」分子，但文章之後遭撤下。

馬曉光對此回應稱，兩岸同屬一中的事實未變，即使長期存在政治分歧，仍應在一中原則上尋求破解之道，「希望島內負責任的政黨和人士同我們一道共同反對和遏制『台獨』」。

有台灣媒體提問，上述文章內容是否代表中國官方對國民黨的態度？

馬曉光回答表示，習近平致朱立倫當選中國國民黨主席的賀電指「過去一個時期，兩黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』共同政治基礎上良性互動」。

他強調：「堅持『九二共識』、反對『台獨』依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。」

另有台媒追問，「人民政協報」的表述令台灣藍營支持者頗有微詞，是否擔心影響國民黨在兩岸關係中所發揮的作用？

馬曉光強調：「我剛才已經講過，習近平總書記祝賀朱立倫當選中國國民黨主席的函電內容，是國共兩黨交往對話的權威政策」。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110223