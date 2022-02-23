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疫情重創經濟 港府再度派錢紓解民困

2022/2/23 13:16
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（中央社記者張謙香港23日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創香港經濟，為了紓解民困，香港當局決定再次向市民派發消費卷，以及減免各項稅收等。

財政司司長陳茂波今天公布來年財政預算案時說，預算案繼續採取擴張性財政政策，目的是協助抗疫、為市民和中小企紓困、為下行經濟提供支撐，以及投資未來。

他說，預算案的逆周期（擴張）措施涉及港幣1700億元（約合新台幣6074億元）的開支。

在紓解民困方面，他說，政府會推出新一輪消費券計畫，自4月起向每名18歲或以上香港永久居民及新來港人士分期發放1萬元電子消費券，可惠及660萬人。

港府去年首次推出消費券計畫，當時向每人派發5000元。

當局以消費卷方式派發，目的是鼓勵市民消費，令備受疫情打擊的零售市場同時受惠。

陳茂波說，希望消費券計畫在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復甦，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數位經濟發展。

消費卷計畫的支出達到664億元。

港府還會推行以下措施紓解民困：

一、減免2021至22年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，預料201萬名納稅人將會受惠，這會令政府的收入減少131億元；

二、同期內減免房產稅，初期每戶每季以1500元為上限，估計涉及299萬個房產，政府收入將減少117億元；

港府也會補貼市民的電費和交通費等，以及向受政府資助的貧困戶增發金額。

在支援企業方面，陳茂波同樣公布了減稅以及減收商廈稅、商業登記費、水費和排污費等，以減輕企業經營壓力。（編輯：周慧盈）1110223

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