彭博：北京官員建議香港 比照中國作法封控防疫
2022/2/22 18:24（2/22 18:33 更新）
香港疫情持續延燒，知情人士透露，北京中央官員建議港府採取中國使用的封控措施，遏制當今病例激增的局面。圖為以往繁忙的銅鑼灣街道因疫情空蕩蕩。（法新社）
（中央社台北22日電）香港疫情持續延燒下，知情人士透露，北京中央官員建議港府採取中國使用的封控措施，遏制當今病例激增的局面。而港府也承認，若疫情持續失控，可能有必要採取一些針對性的居家限制措施。
彭博社今天報導，據知情人士透露，北京中央官員表示，中國的防疫經驗表明，封控將可更有效地在更短的時間內，遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例。
根據報導，雖然港府堅持認為，整個城市全面封控並不可行，但港府官員在討論中的確表示，如果香港感染人數繼續急劇上升，港府可能會對新增病例特別嚴重的區域實施「限制措施」。
知情人士指出，目前北京中央「只是提出建議」，決策權仍在港府手中。
報導指出，針對上述報導，港府及中國國務院港澳事務辦公室目前尚未就彭博的求證作出回應。
香港這波疫情持續蔓延，21日公布的新增確診病例達7533例，再創單日確診新高；今天公布的新增確診病例仍有6211例，且有32人死亡。
香港特區行政長官林鄭月娥先前曾表示，港府將堅持「動態清零」政策，但目前仍沒有計劃對香港實施全面封控。（編輯：邱國強）1110222
▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數
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