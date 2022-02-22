香港10天內3嬰幼兒染疫死亡 專家憂病毒再變異

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香港10日內有3名5歲以下嬰幼兒感染COVID-19後死亡，兒科專家擔心是Omicron亞型變異株BA.2再變異。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張謙香港22日電）香港10日內有3名5歲以下嬰幼兒感染COVID-19後死亡，兒科專家表示，現時無從稽考是甚麼原因引致多名染疫嬰幼兒死亡，患者出現急性腦炎，最擔心是Omicron亞型變異株BA.2再變異。

香港21日公布一名11個月大女嬰染疫後死亡，10日內累計有3名5歲以下兒童染疫死亡。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今天在一個電台節目上說，英國過去2年跟進了1千200萬名兒童，當中47萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），25人死亡；但香港過去短短10日內有3名嬰幼兒染疫離世，情況令人憂慮。

他說，這不只是數字問題，背後可能還有未明原因；他建議當局設立中央統籌機制，跟進所有染疫兒童的重症或死亡個案。

他說，昨天曾與4名來港的中國專家及本地兒科醫生審視過相關死亡個案，發現有患者似乎是有抽筋及抽搐，檢查後發現是腦水腫，相信是急性腦炎引起；其肺部也受影響，但主要是首2至4天先出現上呼吸道感染，之後情況急轉直下，然後出現腦炎引致重症要入院。

他說，這個情況並非感染COVID-19獨有，感染流感或疱疹病毒也有機會引致死亡。

他又指，第一宗死亡個案的4歲男童，離世前一天仍很活躍，翌日凌晨情況突然急轉直下，送抵醫院時已死亡。除了現時3宗幼童死亡個案外，他還掌握有其他兒童有類似病情。

劉宇隆表示，現時無從稽考是甚麼原因引致多名嬰幼兒染疫死亡，估計是因為他們無接種疫苗，以及過去兩年未能回校上課，沒有機會接觸其他冠狀病毒而未能產生交叉保護力，又或是有罕見的先天免疫功能缺陷等。

他說，最擔心是Omicron亞型變異株BA.2已再變異，這病毒株傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異引致相關現象。

他又表示，雖然公立醫院現時優先接收長者及小童確診個案，但每天感染人數多，從昨天公布數字推算，已新增加750多名6歲以下小童患病，醫院未必能於一天之內把所有患者收入院。

他提醒家長，若子女未能入院接受治療，需留意他們有否神情呆濟、不蹦跳或呼吸急促等表徵。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今天在電台節目表示，本港在之前4波疫情，都沒有出現染疫兒童死亡個案，第5波至今已有3宗，數字並不尋常。

他表示，2021年11月非洲已經有較多5歲以下兒童發病；在美國，需入院、重症及死亡的病例，以及染疫後引起併發症的兒童個案亦增多。他再次呼籲家長盡快安排子女接種疫苗。（編輯：陳沛冰）1110222