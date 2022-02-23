北京多家學前教育機構跑路 家長：春節前仍促銷

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（中央社台北23日電）中國大陸不時傳出校外補習機構「捲款跑路」的情況。陸媒報導，北京最近一個月內就有多家連鎖學前教育機構相繼結束經營，相關負責人失聯。

北京商報今天報導，這些機構春節前還在大力促銷，鼓勵家長購買低價課程，過年後卻突然結束營業，僅其中一家門店的家長損失金額就高達人民幣400萬至800萬元（約合新台幣1700萬至3400萬元）。

據報導，北京的NYC紐約國際兒童俱樂部、PlayABC英語、蜜芽成長灣等多家連鎖學前教育機構的門店最近一個月內相繼結束營業。

有北京市民投訴說，NYC紐約國際兒童俱樂部雙井富力廣場店和天通苑華聯店雙雙突然結業，相關負責人失聯，「誰也想不到上了三年的機構突然閉店，而且年前店家大力搞活動的時候剛續了40多節課，繳了6000多元」。

另有消費者表示，光是這家公司天通苑華聯店所涉、已預付學費的家庭就約400個，每個家庭受損金額多半在1萬至2萬元之間。

報導並稱，這不是NYC紐約國際兒童俱樂部第一次上演「捲款跑路」的情況，此前有另外2家門市也以同樣的方式結業。截至目前，仍有大量消費者未獲理想解決方案。

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據報導，針對分店關閉後課程兌付的問題，NYC紐約國際兒童俱樂部給出了2套方案：一是委託其他機構接收消費者；二是將結業門店的消費者轉至該公司的其他門店。

但消費者對這2種方案都不滿意。其中一名家長表示，她的孩子還有12節課沒上，這些課程需要轉到3至4個其他機構的培訓班，每個承接機構只能上3、4節課，相當於不同機構的試聽課，是一種變相的「會員拉新」；另一種方案則由於其他門店離家太遠，也不適合。（編輯：周慧盈/邱國強）1110223