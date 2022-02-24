中國3成玉米進口來自烏克蘭 短期價格續飆高

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（中央社台北24日電）俄烏情勢使農產價格跟著翻漲。中國有約3成玉米從烏克蘭進口，俄烏局勢緊繃，導致玉米進口價格上漲，倘若衝突加劇，短期內玉米進口價格將持續被推高。

烏克蘭是中國玉米進口主要來源國之一；中國則是烏克蘭最大的玉米出口目的國。據中國央視財經報導，中國海關總署數據顯示，中國在2021年從烏克蘭進口玉米824萬噸，占總進口量近3成（29.07%），中國進口玉米主要用於飼料加工。

由烏克蘭進口的玉米主要從基輔港出發，透過海運送往中國東部、南部各港口。有進口商表示，相對於船期安排，現在更擔心的是玉米價格變化。這段時間以來，玉米進口價格持續上漲，從去年底每噸人民幣1900元（約新台幣8418元），漲到了目前每噸2600元。

專家分析，衝突一旦加劇，短期將繼續推高玉米進口價格。

綜合央視新聞、證券時報、Wind資訊等媒體報導，俄烏衝突釀玉米、小麥等農產物期貨價格全飆漲。

俄羅斯和烏克蘭是玉米、小麥等農作物重要供應國，雙方衝突將影響小麥、大豆、玉米、菜籽油等大宗商品價格。以小麥為例，可視化數據分析平台OEC匯總數據顯示，俄羅斯在2019年是全球最大的小麥出口國，在全球總出口量占比達18%、烏克蘭出口量占比達7%，兩國占全球小麥出口量逾1/4。

芝加哥期貨交易所玉米和小麥期貨全線上漲。當地時間2月22日，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的5月合約收於每蒲式耳6.725美元，較前一交易日漲幅3.03%；小麥5月合約收於每蒲式耳（約36.37公升）8.525美元，較前一交易日漲幅6.03%。今年初以來，芝加哥小麥期貨價格已上漲12%，玉米期貨價格也上漲了14.5%。

聯合國糧農組織（FAO）今年初發布一份全球食品價格指數月報，該指數常用於追蹤國際常見交易食品價格每月變化。報告顯示，2021年全年，糧食價格指數平均為125.7點，較前一年高出28.1%；2021年全年穀物價格指數平均達到10年來最高水平，較前一年高出27.2%，其中玉米上漲44.1%、小麥上漲31.3%。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110224