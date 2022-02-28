上海公報50週年 王毅：中美關係面臨嚴峻挑戰

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（中央社記者張淑伶上海28日電）今天是「上海公報」發表50週年，中國外交部長王毅坦言，中美關係正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，他認為原因是沒有遵守此公報的原則，並稱「台灣問題是上海公報的核心」。

根據中國外交部網站，國務委員兼外長王毅今天在上海公報發表50週年紀念大會上發表視訊講話。

美國前總統尼克森（Richard Nixon）1972年2月21日前往中國，進行為期8天的歷史性訪問。同月28日，中美在上海發表聯合公報（上海公報），打破美國與中共20多年來對抗關係，為兩國關係正常化鋪路。美國隨後於1979年1月1日與中華民國斷交，並與中國正式建交。

王毅回顧此公報，表示「堅持求同存異，就能實現不同社會制度國家的和平共處」。上海公報保留了雙方持有的不同意見，因此使兩國達成的共識更具意義。中美雖有分歧，但都沒有改變對方的意圖，都樂見兩國並行不悖發展，基於共同利益展開合作。

王毅宣稱，「台灣問題」是上海公報的核心，「一個中國」原則是中美關係的基石。

他表示，中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰。出現這一局面，很重要的原因就是上海公報確立的原則和精神沒有得到切實遵守。

王毅說，中美雙方再次需要做出歷史性的抉擇：是繼續和平共處，還是走向衝突對抗？是堅持開放合作，還是回到隔絕對立？「正確的答案，其實就蘊含在上海公報當中。」（編輯：吳柏緯）1110228