西藏抗暴日63週年 3月5日台北大遊行挺自由

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在台藏人團體2日在立法院前召開西藏抗暴日63週年台北大遊行行前記者會。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參說，揭露中共對西藏的殘暴政策是「我們的責任」。中央社記者李雅雯攝 111年3月2日

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（中央社記者李雅雯台北2日電）西藏自由抗暴日63週年，在台藏人團體將於3月5日在台北街頭舉行大遊行，呼籲台灣人、在台港人、維吾爾人一起加入，讓「Free Tibet」的支持聲音傳遍全世界。

在台藏人團體今天於立法院前召開行前記者會。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參說，達賴喇嘛流亡印度已63年，西藏人回不了家，中共在西藏實施民族、宗教、文化滅絕等政策。在西藏問題獲得解決前，揭露中共對西藏的殘暴政策就是「我們的責任」。

格桑堅參呼籲台灣媒體、台灣人關注香港、烏克蘭被侵略等同樣面臨強權威脅處境的事件。看看俄國入侵烏克蘭，中共也跟著喊出台灣是中國不可分割的一部分，再看看西藏的歷史，台灣要在這些事件裡面記取教訓。

藏台連線理事、台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，世人都看到了俄羅斯入侵烏克蘭的殘暴，63年前西藏活生生地被侵略、被占領。台北大遊行就是一起陪西藏人民走回家的路。

西藏抗暴日63週年台北大遊行將於3月5日下午1時舉行，銅鑼灣書店老闆林榮基將到場，天安門民運領袖吾爾開希代表香港人、維吾爾人參加。在台藏人團體將在台北大遊行上提出3點訴求。

第1，尊重達賴喇嘛和藏人行政中央對於解決西藏問題的「中間道路政策」，盼國際社會敦促中共與其以和談形式解決西藏問題。期望台灣政府歡迎達賴喇嘛來台訪問。

第2，盼台灣政府關注和支持西藏、新疆、香港等群體，譴責中共對這些地區實施的惡政。

第3，盼立法院在3月10日當天樹立西藏國旗，如同歐美、日本等國在立法院或立法會上譴責中共踐踏人權行為。

據西藏台灣人權連線官網介紹，3月10日西藏抗暴日起於西藏被中國武力入侵。

1951年中國入侵西藏，侵害藏人宗教、文化及傳統，1959年3月10日拉薩萬人示威，蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨後遭中國軍隊鎮壓，死傷無數，達賴喇嘛流亡海外，於印度成立流亡政府。藏人後依拉薩反抗日期將其訂為西藏抗暴日。（編輯：吳柏緯）1110302

在台藏人團體2日在立法院前召開西藏抗暴日63週年台北大遊行行前記者會。中央社記者李雅雯攝 111年3月2日