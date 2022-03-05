中國軍費增幅創3年新高 與經濟成長差距擴大

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（中央社台北5日電）中國政府今天公布，今年編列軍費人民幣1兆4504.5億元（新台幣約6.38兆元），年增7.1%，是2019年年增7.5%以來的新高，且高出官方訂定經濟成長目標的差距也越來越大，受到外界矚目。

中國13屆全國人大5次會議今天上午開幕，依例公布今年度中央及地方預算及上一年度決算報告。綜合外媒及中國媒體報導，報告列出，官方編列的2022年國防支出 為1兆4504.5億元，年增7.1%。而2021年編列的國防支出1兆3557.58億元，全數執行完畢。

與今年的7.1%對照，中國2021年編列的國防支出1兆3557.58億元，較2020年成長6.8%。而2020、2019年編列的國防支出，分別較前1年成長6.6%及7.5%。

綜合路透社等媒體報導，中國今年軍費的增幅，高於官方設定的今年5.5%經濟成長目標。而近年來，對照逐年調降的經濟成長目標，中國軍費年增率已高於經濟成長目標，且高出的幅度越來越大。

報導形容，中國身為全球第2大經濟體，目前國內經濟面臨諸多不利因素，包括龐大的房地產行業低迷和消費低迷。同時，中國對幾個方面的安全挑戰感到緊張，從中國聲稱擁有主權的台灣，到美國在南海中國占領島礁附近的海空軍行動，以及與印度不斷惡化的邊界爭端。

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相較於外界的疑慮，中國媒體則以一貫論調回應。環球時報引述中國軍事專家傅前哨說法聲稱，中國的軍費支出的制定，要考慮「國家的安全和發展需要」。例如中國在台海、南海和西南方向都面臨挑戰，是必須要考慮的。尤其是「兩岸的和平統一需要強大的軍事力量作為保證，否則就會出現動盪」。

李克強今天在中國13屆全國人大5次會議開幕式進行的「政府工作報告」中說，新的一年要扣牢「建軍100年」奮鬥目標，「全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭」，捍衛國家主權、安全、發展利益。（編輯：邱國強）1110305