香港推全民強制檢測 官員：會確保食物供應穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，香港政府規劃全民強制檢測方案，其中恐涉及禁足令。香港政務司長李家超今天表示，正在籌備細節，檢測過程中會確保食物、必需品供應無虞。

香港飽受COVID-19第5波疫情蹂躪，確診個案數直線上升，全民強制檢測為抗疫計畫的一環。李家超6日在官方網站的網誌中表示，政府正籌備全民強制檢測方案，亦聽取意見，會按實際情況制定計畫，方案決定後會向社會公布細節並詳細解釋。

李家超強調，全民檢測過程中，政府會確保食物和必需品供應穩定和充足。

李家超提到，青衣社區隔離設施是中央援建工程中第一個落成項目，只用了7天完工，可提供約3900個應急隔離床位，接收無症狀或輕症確診者入住。

他進一步說，預計9個援建項目共可提供約5萬多個床位，這些新建設施將增加隔離能力。有些新設施會在3月建成，有些會在4月或之後，在隔離設施增加下，再配合有效的大規模檢測，將有力量把疫情上升趨勢扭轉為下降，從而管控疫情走勢，達致清零。

香港行政長官林鄭月娥2月22日宣布將於3月執行750萬人全民強制檢測，重複做3次，措施具有法律效力，不接受檢測者可予以處罰，檢測能量提升至每天不少於100萬次。

香港食物及衛生局長陳肇始在2月28日說，3月將進行全民強制檢測，目前沒有完全排除在全民檢測期間實施禁足令。此話一出，當地超市、藥局出現搶購潮，肉類、蔬菜、冷凍食品、麵條、止痛藥和檢測試劑盒等各種物資幾乎完銷

據香港01於3月1日報導，香港政府初步計劃將於3月26日至4月3日期間實施全民檢測方案，為期9天，共檢測3次，有限度禁足期4天。由於方案拍板尚須徵詢中央意見，加上中國大陸處理全民檢測的經驗遠勝香港，香港政府所研擬的初步方案恐還有修正空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國廣播公司（BBC）3月4日報導指出，專家認為全民檢測方案實施時間已經錯失最好時機。香港大學醫學院長梁卓偉說，全民檢測最好的時機是在疫情初期進行，現在已經錯過時機；接下來最好的時機是在高峰後進行，利用全民檢測找出確診者，結束這一波疫情。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜直言，除非香港政府改變確診者需要隔離的時間，否則不會有足夠的隔離設施，這會令全民檢測的成效大減。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110306