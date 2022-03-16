央視曝光噁心酸菜產品 康師傅聲明中止合作

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國央視節目昨天曝光湖南一家公司醃製酸菜環境令人作嘔，「老壇酸菜」其實是「土坑酸菜」，與其合作的台資企業康師傅發布聲明，表示立即終止供應商資格。

中國中央電視台節目15日曝光湖南插旗菜業的食品安全問題。插旗菜業是湖南省華容縣較大的蔬菜再加工企業，聲稱為多家知名企業代加工酸菜製品，也為一些速食麵企業代加工老壇酸菜包，號稱老壇工藝，足時發酵。

中新網新媒體中新經緯報導，從實地探訪可以看到，這家企業標準化醃製池醃出來的酸菜是用來加工出口產品的，老壇酸菜包裡的酸菜則是從外面收購來的「土坑酸菜」。

報導說，跟隨公司貨車，在附近一片農田裡可以看到醃製酸菜的土坑。工人們有的穿著拖鞋，有的光著腳踩在酸菜上，有的甚至一邊抽煙一邊幹活，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。而這些酸菜在被插旗菜葉收購時，插旗菜業並不對衛生指標進行檢測。

澎湃新聞報導，16日凌晨，康師傅方便麵投資（中國）有限公司發布聲明稱，湖南插旗菜業有限公司是酸菜供應商之一，已立即中止供應商資格，取消一切合作，封存酸菜包產品，積極配合監管部門調查和檢測。同時聲明稱，此次事件辜負消費者信任，深表歉意並將引以為戒。

被點名的統一企業（中國）投資有限公司則是15日晚間在官網回應稱，央視報導的湖南插旗菜業不是統一企業的供應商，與統一企業沒有任何關係，已經勒令其馬上撤下官網不實信息。統一企業已於第一時間約談了統一酸菜包供應商的負責人，對供給統一企業的酸菜包進行全面檢測。

截至發稿，康師傅控股股價大跌9.98%。（編輯：曹宇帆）1110316