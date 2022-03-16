中國經濟引發擔憂 劉鶴金融委會議穩定軍心

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國國務院副總理劉鶴今天主持金融委會議，針對中概股表示，中美雙方監管機構正努力形成合作方案；至於平台經濟治理，要堅持「可預期的監管」、「紅燈、綠燈都要設置好」。

在15日之前，中概股、港股和A股連續暴跌，外界對中資企業和中國經濟前景的信心動搖。有專家表示，政府高層應該做出表態，並以行動穩定資本市場。

新華社報導，國務院金融穩定發展委員會16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。

會議指出，關於宏觀經濟運行，要切實振作第一季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

關於中概股，會中指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

關於平台經濟治理，會中表示，有關部門要按照市場化、法治化、國際化方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過「規範、透明、可預期的監管」，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

關於香港金融市場穩定問題，會中指出，中國大陸與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

會議強調，有關部門要積極公布對市場有利的政策，「慎重出台收縮性政策」。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。國務院金融委將加大協調和溝通力度，必要時進行問責。

會議強調，金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。各方面必須保持中國經濟健康發展的長期態勢，共同維護資本市場的穩定發展。

前年10月以來，中國官方加強對網路平台企業「反壟斷」監管，去年持續以各種理由重手整頓多個行業，包括補教機構、擁有大量數據的平台企業、房地產、網路遊戲、網路直播、娛樂業等，相關行業景氣低迷。

去年12月召開的中共中央經濟工作會議提到要為資本「設置紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

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此外，中國5家在美上市公司今年3月8日被列入「外國公司問責法」暫定清單，在當前的中美關係下，引發外界對中概股未來集體退市的擔憂。

中國在今年3月初提出2022年經濟成長目標是5.5%左右，各項分析都指出這是一個高標準目標，目前未見官方提出相應的財政刺激或貨幣政策，加上俄烏戰爭爆發、COVID-19疫情在中國多點散發等，中國經濟情況難以樂觀。（編輯：李雅雯）1110316