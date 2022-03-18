抗疫不力 深圳公安副局長被免職

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（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸深圳市近日再度出現較為嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，據報導，市公安局副局長黃文雅等官員因此被免職。

深圳新聞網今天報導，深圳福田區發生聚集性疫情，暴露出福田重點社區場所常態化疫情防控工作存在漏洞，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責等問題。

報導表示，深圳市委、市公安局黨委和福田區委決定免去市公安局黨委委員、副局長黃文雅等8人的職務。

其餘7人包括福田區委常委、區政府副區長葉文戈；福田區政府副區長、市公安局福田分局黨委書記、局長、督察長江峰福等。

深圳近日再度出現較為嚴峻的疫情，當局自14日起對全市民眾進行核酸檢測。

此外，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今天公布，在全市進行核酸檢測後，部分區域已實現動態清零，雖然疫情依然嚴峻，但總體可控。

指揮部同時表示，為統籌好疫情防控和經濟社會發展，確保產業鏈安全穩定及群眾生活平穩有序，已實現動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區，以及黨政機關、企事業單位、生產經營單位等，今天起恢復正常工作秩序和生產經營。

這些地區的公共交通也恢復運行。其他未實現動態清零的區域仍要精準防控。（編輯：周慧盈）1110318

中國新增逾4000例本土病例 吉林省占半數以上

（中央社台北18日電）中國大陸疫情持續，官方今天通報，新增2388例本土確診、1742例本土無症狀感染，其中這波疫情重災區吉林省各占了1834例、792例。

中國本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，自2月10日以來，累計病例已逾兩萬例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2461例，本土占了2388例，其中仍以吉林省的1834例最多，其他較多的包括福建113例、廣東74例、天津61例、山東61例、上海57例、遼寧46例、陜西33例等；另有境外移入73例。

當天並通報新增無症狀感染者1904例，其中境外移入162例、本土1742例。本土無症狀感染也是以吉林的792例最多，其次為上海的203例。

截至17日24時，中國大陸現有確診病例1萬6974例（其中重症病例18例），累計治癒出院10萬4624例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例12萬6234例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110318