外資大量流出中國股市 投資者重估地緣政治風險

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（中央社台北26日電）美媒「華爾街日報」（WSJ）25日報導，境外投資者本月已拋售95億美元（約新台幣2724億元）的中國大陸股票，這顯示俄羅斯被金融孤立後，投資者正重新評估地緣政治風險。

報導表示，從截至24日的資金流出情況來看，本月透過陸股通流出的資金，可能創下2014年該機制啟動以來的第二大月度流出量。最大月度流出發生於2020年3月，當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球市場，境外投資者淨賣出106億美元的境內股票。

近年來，境外投資者向中國市場投入巨額資金。隨著境內市場規模的擴大，中國政府採取了促進交易便利的措施。中國央行數據顯示，2021年12月，境外投資者持有的境內股票和債券都超過6000億美元。

分析師和投資者稱，現在判定這種對中國市場逐步接納的趨勢是否已出現轉折點還為時尚早，但在最近的市場動盪中，可能已經發生了一些變化，而憂心在美上市中國公司的退市以及中國不斷惡化的疫情，也助長了這種動盪。

國際金融協會（Institute of International Finance）首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）表示，俄羅斯入侵烏克蘭為外國投資者敲響了一記警鐘，許多金融界人士根本未料到會發生這場戰爭。

他說，與數週前相比，投資者對於投資中國這個命題，提出了不同的問題。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110326